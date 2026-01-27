Invitan a formar clubes de lectura en la Biblioteca Pública Municipal de Nogales

...

Con el objetivo de convertir la biblioteca en un espacio vivo de diálogo, reflexión y convivencia, el jefe de la Biblioteca Pública Municipal, Ulises Lavenant Brau, hizo un llamado a lectores de todas las edades y gustos literarios a crear salas y clubes de lectura abiertos a la comunidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/01/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 04:07 PM.