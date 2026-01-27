Invitan a formar clubes de lectura en la Biblioteca Pública Municipal de Nogales

Un llamado a aquellos lectores apasionados, para compartir sus emociones sobre textos y autores, en un espacio seguro y confortable, realizó el jefe de la Biblioteca Pública Municipal, Ulises Lavenant Brau, para que personas de todas las edades y gustos literarios, acudan a formar salas o clubes de lectura.
El también autor local, expresó que la principal intención de este tipo de esfuerzo es que la Biblioteca en Nogales, Sonora, sea un espacio abierto a cualquier gusto dentro del impresionante abanico del acervo literario, además de que no solo se piense a estas paredes como un sitio de estudio o consulta en silencio.
Entonces esa es la intención, que los aficionados a la lectura y al pensamiento y a la reflexión puedan aquí reunirse con otros interesados y que compartan este tipo de aficiones y que se pueda hablar, que se genere la charla, que a partir de la charla pueda haber polémica, pueda haber discusión y el pensamiento crítico que pudiera surgir de ello y que el espacio de la biblioteca se anime y se habite con este tipo de iniciativas, mencionó Lavenant.
Pues es verdad que por principio de cuentas la lectura sería ese recurso para alguien que no tiene la facilidad de la convivencia o del convivio con los demás, sin embargo, para que se animen yo les diría que tampoco es obligación venir aquí a soltar una perorata, venir aquí a compartir una su verborrea con los demás. Cabe aclarar que más allá de hablar de libros también queremos promover la escucha, la escucha atenta, la escucha enriquecedora, entonces creo yo que la misma dinámica del proyecto animaría al que por principio de cuentas concibe a la lectura como un acto íntimo y de introspección. Créanme que cuando escuchamos a los demás hablar de lo que a nosotros nos apasiona, las palabras fluyen, las palabras salen solas y a fin de cuentas eso que se comparte de ninguna manera va en detrimento de un espacio muy personal que siempre le concederemos a la lectura, comunicó.