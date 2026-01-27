Llaman a la ciudadanía a reforzar el cuidado ambiental en Nogales

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el director de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología, Javier Villanueva López, exhortó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de preservación del entorno ecológico, destacando que el cuidado de los árboles reforestados y la participación comunitaria son clave para mitigar los efectos del cambio climático en Nogales, Sonora.
Todos tenemos el compromiso de cuidar los árboles que se han reforestado, porque el gobierno necesita de ese apoyo para que el proceso de mitigación del cambio climático tenga resultados satisfactorios, expresó el funcionario.
Estamos enfrentando situaciones climáticas preocupantes, como el invierno atípico de este año, que llegó tarde y podría durar menos de lo normal. Esto es consecuencia de las acciones que realizamos como sociedad en perjuicio del planeta, agregó.
Desde el Gobierno Municipal seguiremos impulsando programas de arbolado urbano, captación de agua de lluvia y procesos educativos en todos los sectores, con el objetivo de reducir los daños al entorno ecológico, señaló.
Finalmente, Villanueva López reiteró la importancia de que ciudadanía y autoridades trabajen de manera conjunta para fortalecer la protección del medio ambiente, generar conciencia y conservar las áreas verdes, como una acción indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático.