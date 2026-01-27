Llaman a la ciudadanía a reforzar el cuidado ambiental en Nogales

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, autoridades municipales exhortaron a la población a participar en acciones de reforestación y preservación del entorno para mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 10:39 AM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 11:06 AM.