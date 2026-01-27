Motociclista resulta grave tras chocar por alcance en la colonia Veracruz

Fue trasladado al Hospital del Seguro Social, mientras autoridades viales realizan los peritajes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/01/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 04:56 PM.