Motociclista resulta grave tras chocar por alcance en la colonia Veracruz

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad luego de impactarse en la parte posterior de un vehículo pick up cuando transitaba sobre la calle Onavas en la colonia Veracruz en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial se trata de quien dijo llamarse Jesús Núñez, quien fue internado en el Hospital del Seguro Social ubicado en la colonia Siglo XXI con lesiones de gravedad.
Fue minutos antes de las 11:00 horas que se informó a las autoridades sobre el choque por alcance de una motocicleta contra un pick up sobre la calle Ónavas de dicho sector.
Al lugar acudieron agentes de tránsito quienes observaron que socorristas de la Cruz Roja atendieron y trasladaron al motociclista al hospital. El lesionado presentó fractura expuesta de tibia y peroné y tobillo izquierdo.
En el lugar los agentes de vialidad iniciaron los peritajes para determinar quién fue el responsable. Testigos señalaron a los elementos que el motociclista se impactó por alcance y transitaba en exceso de velocidad.