Preparatoria Municipal celebrará 16 años con actividades culturales y deportivas

Con un programa de actividades artísticas, culturales y deportivas que fortalecerán la identidad estudiantil y la convivencia entre planteles, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” se declaró lista para conmemorar su 16 aniversario, con eventos que iniciarán el próximo 29 de enero en el plantel Colosio.
La directora de la institución en Nogales, Sonora, Lydia Adelaida Gutiérrez, informó que la jornada inaugural se llevará a cabo a partir de las 11:00 de la mañana, con la participación de talentos estudiantiles, entre ellos la Wolf Band, además de diversas sorpresas para dar arranque a las festividades.
El 25 de enero la Preparatoria Municipal cumple 16 años de haber sido creada para atender a la juventud de Nogales y brindarles la oportunidad de concluir sus estudios de nivel medio superior. Las actividades iniciarán el 29 de enero aquí en el plantel Colosio, con un programa preparado por nuestros propios estudiantes, expresó.
Hemos tenido reuniones y mesas de trabajo para involucrar a todas las preparatorias de Nogales en las distintas convocatorias. Una de ellas es la Copa Lobos, que en esta edición llevará el nombre de Ariel Mauricio ‘El Chicho’, un joven deportista que participó el año pasado y cuya memoria queremos honrar con mucho respeto, señaló.
Finalmente, el programa concluirá el 24 de febrero con una demostración de escoltas y bandas de guerra, en el marco de las actividades de fomento al respeto por los símbolos patrios.