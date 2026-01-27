Preparatoria Municipal celebrará 16 años con actividades culturales y deportivas

La Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” conmemorará su aniversario con un programa de eventos artísticos, deportivos y cívicos que iniciará el 29 de enero en el plantel Colosio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 11:06 AM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 11:32 AM.