Refuerza Servicios Públicos saneamiento y vigilancia en contenedor de la colonia Reforma

El Gobierno de la ciudad realizó una intervención integral en un punto crítico de acumulación de basura en la colonia Reforma, implementando limpieza profunda y vigilancia permanente para evitar que vuelva a convertirse en foco de infección

