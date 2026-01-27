Refuerza Servicios Públicos saneamiento y vigilancia en contenedor de la colonia Reforma

En respuesta a una problemática histórica que afecta la salud y el entorno de las familias de la colonia Reforma, la Dirección de Servicios Públicos Municipales intervino de manera integral el área del contenedor ubicado en dicho sector, un punto que recurrentemente se convierte en un foco de infección al colindar con una cancha deportiva y zona habitacional en Nogales, Sonora.
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Nogales, a cargo de Jesús Miguel Soto Barrera, informó que no solo se realizó la limpieza exhaustiva del lugar, sino que se ha implementado una estrategia de vigilancia permanente. Por lo que, personal de la dependencia se encuentra bajo resguardo en la zona para evitar que el espacio sea mal utilizado nuevamente y garantizar que el saneamiento sea duradero.
Ante esto, la autoridad municipal hizo un enérgico llamado a la concientización ciudadana, específicamente en el tema del descacharre, con un recordatorio a la población que los contenedores habitacionales no son aptos para residuos voluminosos.
Recordamos a la población que se encuentra a su disposición el Relleno Sanitario para la correcta disposición de colchones, muebles y residuos voluminosos, conforme a los estatutos y lineamientos establecidos, señaló la dependencia en comunicado.