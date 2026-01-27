Reportan robo de vehículo y casa habitación en la colonia El Rodeo

Dos residentes de la colonia El Rodeo denunciaron ante autoridades preventivas haber sido víctimas de robo, uno por la desaparición de un vehículo y otro por daños y faltantes al interior de su vivienda; ambos casos fueron canalizados ante el Ministerio Público

