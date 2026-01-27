Reportan robo de vehículo y casa habitación en la colonia El Rodeo

Dos residentes de la colonia El Rodeo reportaron a las autoridades que fueron víctimas de robo una mujer informó sobre la desaparición de su vehículo, mientras que un vecino del lugar reportó el robo y daño al interior de su casa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 10:00 horas que elementos preventivos atendieron en las instalaciones de seguridad pública a la de nombre Araceli de 55 años residente de la colonia señalada quien reportó el robo de su automóvil.
La mujer manifestó que el día anterior dejó estacionado su vehículo tipo pick up doble cabina de color dorado modelo 1998 en la calle Privada Esperanza y al ir a recoger la unidad ya no se encontraba en el sitio, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.
En otro caso siendo las 09:30 horas el de nombre Ramón de 40 años, vecino de la calle Herradura dijo a elementos preventivos que momentos antes al regresar a su casa se percató de que la puerta del patio se encontraba abierta.
En el lugar señaló que las líneas de gas estaban sueltas y presentaban daños, observando que hacía falta un tanque de 10 kilos, una pala y su bicicleta, desconociendo quien o quienes puedan ser los responsables, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito.
En ambos casos los agentes orientaron a los afectados a interponer su denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.