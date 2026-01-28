Ayuntamiento de Nogales mejora camellones con trabajos de pintura y reforestación

Las labores iniciaron hace aproximadamente dos semanas e incluyen la rehabilitación de maceteras, así como el reforzamiento de áreas verdes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 09:55 AM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 10:15 AM.