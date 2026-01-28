Ayuntamiento de Nogales mejora camellones con trabajos de pintura y reforestación

Como parte de la estrategia para fortalecer la imagen urbana y mejorar los espacios públicos, el Ayuntamiento de Nogales realiza trabajos de pintura, reforestación y mantenimiento en los principales camellones de la ciudad, desde la entrada a Nogales, Sonora hasta la zona de la Técnica No. 3.
Las labores iniciaron hace aproximadamente dos semanas e incluyen la rehabilitación de maceteras, así como el reforzamiento de áreas verdes, con el objetivo de brindar entornos más ordenados y agradables para la ciudadanía.
El director de Imagen Urbana, Ramón Zambrano, informó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano que se mantendrá durante todo el año.
Por indicaciones del alcalde, iniciamos trabajos de pintura en los camellones principales, acompañados de reforestación y mantenimiento de maceteras. Empezamos desde la entrada de Nogales y vamos a concluir hasta la Técnica No. 3. Además, con el nuevo presupuesto, vamos a continuar con la pintura de puentes, parques y otras áreas de la ciudad, explicó.
Las autoridades municipales exhortaron a la población a circular con precaución en las zonas donde se realizan estos trabajos, respetando los límites de velocidad y manteniendo distancia con el personal y los equipos de limpieza vial.
Les pedimos que reduzcan la velocidad y tengan precaución, no solo con quienes están pintando, sino también con el personal que realiza el barrido de calles y con la barredora, que en ocasiones avanza a menor velocidad, finalizó.