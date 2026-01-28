Detienen a huésped de “Mi Hotelito” por escándalo y posesión de droga

Un sujeto que se hospedaba en “Mi Hotelito”, fue detenido por la policía municipal de Nogales, Sonora, tras escandalizar en el lugar y ser sorprendido en posesión de varias dosis de drogas.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública fue a las 19:18 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre el bulevar del Ensueño frente dicho hotel observaron a un hombre que escandalizaba en la vía pública gritando.
El sujeto gritaba "me voy a ir pura nada del cuarto, si tengo dinero para pagar no me puedes sacar", entre otras amenazas.
Por lo que los oficiales procedieron a abordar al de nombre quien dijo llamarse Erik A. "N" de 33 años edad. Haciendo de su conocimiento que no podía estar escandalizando en vía pública y que sería presentado ante el juez cívico.
Se detalla que al ser revisado por los agentes le localizaron entre sus ropas la cantidad de 400 pesos y 18 envoltorios plásticos conteniendo una sustancia granulada consistente a la droga conocida como metanfetamina.
Motivo por lo que fue detenido y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana junto con la materia del delito.