Detienen a huésped de “Mi Hotelito” por escándalo y posesión de droga

Un hombre fue arrestado por la Policía Municipal tras escandalizar en la vía pública frente a un hotel del bulevar del Ensueño

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 04:25 PM.