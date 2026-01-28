IMFOCULTA concluye ciclo 2025 y abre inscripciones para talleres artísticos 2026

Con una amplia respuesta de la ciudadanía, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) concluyó con éxito el ciclo de cursos 2025 y abrió el periodo de inscripciones para los talleres regulares 2026, que iniciarán el próximo 3 de febrero, como parte de las acciones para fortalecer la formación artística en Nogales, Sonora.
El director general de IMFOCULTA, Nadir del Cid, informó que la alta participación registrada durante el ciclo anterior confirma el interés de la comunidad por el arte y la cultura, por lo que se dará continuidad a los procesos formativos.
Estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos durante el ciclo 2025. Eso nos motiva a seguir impulsando espacios de formación artística para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, y a abrir nuevas oportunidades para que más familias se integren a nuestros talleres en este 2026, expresó.
Del Cid destacó que varios talleres tendrán presentaciones y exhibiciones especiales, incluyendo la participación de alumnas y alumnos en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), lo que representa un importante escaparate para el talento local.
Que el trabajo de nuestros estudiantes se muestre en espacios como el FAOT es un reconocimiento al esfuerzo de ellos y al compromiso de quienes imparten los talleres. Es una gran oportunidad para visibilizar el talento que tenemos en Nogales, señaló.
Contamos con el apoyo permanente del alcalde, quien ha impulsado que la cultura llegue a más colonias y a más familias, fortaleciendo la identidad y la convivencia comunitaria, puntualizó.