IMFOCULTA concluye ciclo 2025 y abre inscripciones para talleres artísticos 2026

Tras una amplia participación ciudadana, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes anunció el inicio de los talleres regulares 2026 a partir del 3 de febrero, con una variada oferta en música, danza, artes escénicas y visuales para todas las edades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 10:57 AM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 11:00 AM.