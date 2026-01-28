Incendio consume dos vehículos estacionados en la Buenos Aires

Dos vehículos que se encontraban frente al domicilio de la propietaria en calles de la colonia Buenos Aires fueron consumidos por el fuego en un incendio registrado a las primeras horas del día en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 05:17 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Tenochtitlan de la colonia Buenos Aires, donde reportaban vehículos incendiados.
En el lugar se entrevistaron con María de los A. de 67 años quien manifestó que ella fue avisada del caso por su nuera quien le habló para decirle que los vehículos Nissan Tsuru de color negro y Chrysler Caravan año 1996 de color gris se encontraban en llamas.
Detalló que salió y confirmó el hecho, por lo que marco de inmediato al 911 para solicitar la presencia de los Bomberos de Nogales, quienes finalmente, sofocaron las llamas y confirmaron pérdidas totales de ambas unidades.
La afectada aseguró a las autoridades que desconoce quién o quienes pudieran ser los responsables, haciendo del conocimiento de lo anterior del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.