Incendio consume dos vehículos estacionados en la Buenos Aires

Las unidades fueron alcanzadas por el fuego durante la madrugada sobre la calle Tenochtitlan; Bomberos de Nogales confirmaron pérdidas totales y el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 04:09 PM.