Inician Jornadas de Bienestar Social para acercar servicios y apoyos a familias

A partir del jueves 29 de enero, el Ayuntamiento de Nogales pondrá en marcha las Jornadas de Bienestar Social, con servicios de salud, apoyos comunitarios y atención integral para estudiantes y colonias

28/01/2026
En Nogales y editada el 28/01/2026 09:55 AM.