Inician Jornadas de Bienestar Social para acercar servicios y apoyos a familias

Con el objetivo de acercar servicios sociales, de salud y apoyos comunitarios a la población, el Ayuntamiento de Nogales iniciará el jueves 29 de enero las Jornadas de Bienestar Social, comenzando en una institución educativa y extendiéndose posteriormente a diversas colonias de la ciudad, mediante la coordinación de dependencias municipales y organismos aliados.
Durante estas jornadas se ofrecerán servicios dirigidos a estudiantes y familias, como cortes de cabello, información sobre programas de apoyo social, atención médica preventiva, apoyos alimentarios y acciones de detección oportuna de enfermedades.
La directora de Bienestar Social en Nogales, Sonora, Aracely García, informó que en la primera jornada participarán distintas áreas municipales y organismos civiles.
Este jueves 29 iniciamos en una institución escolar con servicios de Bienestar Social, como cortes de cabello, información de Mariana Trinitaria, convocatoria para madres solteras y para personas con cáncer e insuficiencia renal. DIF apoyará con desayunos escolares; el Instituto Nogalense de la Mujer con vales para papanicolaou; Salud Municipal llevará nutriólogo y servicio dental para niñas y niños; CAPASITS realizará pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis, y el Club Rotario Nogales Industrial aplicará pruebas de detección de insuficiencia renal, lo cual es muy importante para la detección oportuna en menores, explicó.
En las colonias estaremos llevando Bienestar Social, Instituto Nogalense de la Mujer, DIF, Salud Municipal, CAPASITS, Tesorería Municipal para convenios y descuentos en predial, OOMAPAS con Cultura del Agua, y Desarrollo Económico con bolsa de trabajo y apoyos para emprendimientos. Es una jornada muy completa para brindar atención y apoyo oportuno a quienes se acerquen, finalizó.