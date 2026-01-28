Inician jornadas de prevención escolar en Nogales

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer entornos seguros en los planteles educativos, el Ayuntamiento de Nogales, que preside Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública, inició una nueva jornada de prevención escolar en la Escuela Secundaria General Número 3.
La subdirectora de Prevención del Delito, Melissa Carolina Encinas Romero, informó que estas actividades están dirigidas tanto al personal directivo, administrativo y docente, como al alumnado, con el propósito de acercar los programas preventivos y fomentar una cultura de autoprotección.
Estamos dando inicio a una nueva jornada de prevención escolar en esta secundaria, donde compartimos con la comunidad educativa los programas y servicios que ofrece la Subdirección de Prevención del Delito, así como las acciones que realizamos en favor de la seguridad de niñas, niños y adolescentes, explicó.
Asimismo, se refuerza el uso adecuado de los números de emergencia 9-1-1 y 089, con orientación clara sobre su utilización responsable y la importancia de estos servicios para la atención oportuna de situaciones de riesgo.
Es fundamental que las y los estudiantes sepan cuándo y cómo utilizar los números de emergencia, y que comprendan que su uso correcto puede marcar la diferencia ante una situación que ponga en riesgo su integridad o la de otras personas, señaló.
“Estamos reforzando temas como el uso responsable de las redes sociales y la prevención de adicciones, promoviendo estilos de vida saludables y la toma de decisiones responsables”, puntualizó.
La Subdirección de Prevención del Delito reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas para fortalecer la seguridad y el bienestar de la niñez y juventud nogalense.