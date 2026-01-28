Joven resulta herido en asalto con arma blanca en Lomas de Anza

Una persona fue herida con una navaja por un delincuente quien la hirió para despojarlo de sus pertenencias al caminar por calles de la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 06:55 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital General Zona 5 del IMSS de la colonia Siglo XXI, donde reportaban a una persona lesionada.
Al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con Jesús E. de 18 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse caminando por el bulevar Lomas de Anza y al llegar a la calle Lomas Tuchin, le salió al paso una persona del sexo masculino, quien le exigió que le hiciera entrega de sus pertenencias.
Detalló que el delincuente sacó de sus ropas una navaja con el cual lo hirió en la mejilla derecha entregando su cartera conteniendo 700 pesos en efectivo y sus documentos personales, siendo certificado de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Sobre lo anterior los oficiales hicieron de conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y Seguimiento.