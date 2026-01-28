Joven resulta herido en asalto con arma blanca en Lomas de Anza

Un sujeto armado con una navaja atacó a un joven de 18 años para robarle su cartera con efectivo cuando caminaba

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 04:19 PM.