Llaman a promover hábitos alimenticios saludables en el Día Internacional del Nutriólogo

Con el objetivo de fomentar una alimentación sana que contribuya a una buena condición física y mental en las familias, el encargado del Departamento de Nutrición de la Dirección de Salud Municipal, Edgar Martínez Rodríguez, hizo un llamado a adoptar hábitos saludables, en el marco del Día Internacional del Nutriólogo.
El funcionario informó que personal del área acudió a un jardín de niños de nueva creación en la colonia Lomas del Sol en Nogales, Sonora, donde se realizaron dinámicas con las y los estudiantes enfocadas en la prevención de enfermedades, la promoción de la higiene y una alimentación balanceada.
En este Día Internacional del Nutriólogo, es importante dejar atrás la idea de que los profesionales de la nutrición solo se dedican a dar dietas. También promovemos hábitos saludables que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, señaló.
Asimismo, indicó que en Nogales no existen focos rojos en materia de obesidad; sin embargo, subrayó la importancia de implementar conductas básicas en el hogar para fortalecer la salud física y mental de todos los integrantes de la familia.
Finalmente, destacó que se pueden consumir distintos tipos de alimentos, siempre y cuando sea con moderación, ya que el cuerpo requiere nutrientes, proteínas y energía que se obtienen de una dieta equilibrada, sin excesos.