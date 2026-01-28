Llaman a promover hábitos alimenticios saludables en el Día Internacional del Nutriólogo

...

La Dirección de Salud Municipal exhortó a las familias nogalenses a adoptar una alimentación balanceada y acudir con especialistas en nutrición, como parte de las acciones para fortalecer la salud física y mental desde el hogar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 11:30 AM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 11:38 AM.