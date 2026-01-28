Menor extraviado en la colonia Héroes es entregado sano y salvo a sus padres

Menor localizado extraviado en calles de la colonia Héroes por una vecina del sector fue entregado a la policía municipal y posterior dejado en resguardo del DIF Municipal tras no localizar a su familia horas después finalmente fue entregado a sus padres en Nogales, Sonora.
Ana María Messinas, Sub Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia confirmó que el pequeño de tres años de edad fue entregado a sus padres quienes acudieron a las instalaciones en su búsqueda.
La funcionaria dijo que la pareja argumentó y demostró que el menor estaba al cuidado de un tercero, mientras ellos trabajaban detallando que su familiar no se dio cuenta cuando el menor pudo abrir la puerta y se salió del domicilio caminando hasta ser encontrado.
Messinas, recomendó a la población en general a extremar precauciones en el cuidado de los menores y establecer métodos de seguridad para evitar que los niños de tan corta edad puedan salir de los domicilios donde los resguardan, evitando que corran estos riesgos.
Por su parte los directivos de Seguridad Pública agradecieron a la mujer vecina de la colonia Héroes que en primera instancia supo distinguir la vulnerabilidad de la criatura y la pudo resguardar, y que finalmente como una ciudadana responsable lo entregó a las autoridades para su resguardo. Motivo por el cual pudo ser entregado a sus padres ano y salvo.