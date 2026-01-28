Menor extraviado en la colonia Héroes es entregado sano y salvo a sus padres

El niño de tres años fue localizado por una vecina y canalizado a la Policía Municipal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/01/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 04:34 PM.