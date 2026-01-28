Operativo fronterizo detiene a dos jóvenes por 240 envoltorios de marihuana

Durante operativos de la División de Operaciones Fronteriza, la Policía Estatal aseguró a un joven de 23 años en la colonia Misión de Anza; en acciones coordinadas también se reportó otra detención con más de 150 dosis de narcótico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 04:14 PM.