Operativo fronterizo detiene a dos jóvenes por 240 envoltorios de marihuana

Durante los operativos de seguridad que ha realizado la División de Operaciones Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Nogales, Sonora, dio como resultado la detención de un hombre por posesión de sustancia prohibida.
Se informó que se trata de quien fue identificado como Josué “N”, de 23 años de edad, quien fue detenido el día de ayer martes 27 de enero en la colonia Misión de Anza, cuando elementos de la PESP lo sorprendieron con un total de 90 envoltorios en forma de cigarrillo que contenían hierba verde y seca mariguana.
En otro caso en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, en esta frontera en días anteriores fue detenido Luis “N”, de 20 años de edad, en posesión de 150 envoltorios de narcótico y dinero en efectivo.
Los integrantes de los operativos que incautaron dichos narcóticos, le leyeron sus derechos como detenidos a los presuntos “narcos urbanos” de nombre Josué “N” y Luis “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.