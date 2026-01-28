Realizarán este viernes el primer Mercadito Regional 2026 en plaza Las Palomas

...

Productores rurales de Nogales y municipios vecinos ofrecerán este 30 de enero alimentos y artesanías sin intermediarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 11:21 AM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 11:30 AM.