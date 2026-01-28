Realizarán este viernes el primer Mercadito Regional 2026 en plaza Las Palomas

El próximo viernes 30 de enero, en la plaza “Las Palomas”, ubicada a unos metros de la línea internacional con Estados Unidos, se llevará a cabo la primera edición 2026 del Mercadito Regional.
De las 10:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, productores de las zonas rurales de Nogales, Sonora, y de municipios vecinos ofrecerán sus productos directamente al público, por lo que la directora de Desarrollo Económico, Angélica Burgos Garay, convocó a la ciudadanía a acudir y adquirir mercancía sin intermediarios.
Esta primera edición del año la íbamos a realizar la semana pasada, pero por cuestiones del clima la pospusimos para este próximo viernes 30. En estos días que faltan, los interesados aún pueden registrarse para que, de manera gratuita, puedan comercializar sus productos en la plaza Las Palomas, explicó.
Hemos planeado hacer el mercado en la primera y en la última semana de cada mes, y también hemos invitado a productores de municipios vecinos, como Ímuris y Santa Cruz, y poco a poco iremos sumando a más participantes, comentó.
Finalmente, informó que se ofrecerán productos como chiltepín, salsas, queso, tortillas de harina y de maíz, miel de abeja silvestre, carne seca, machaca, además de una gran variedad de hortalizas, frutas y artículos de artesanía.