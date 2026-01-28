Reconoce Nogales a Iván Hidalgo y Esmeralda Bórquez como Policías del Año 2025

En una emotiva ceremonia marcada por el compromiso con la seguridad de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Nogales, llevó a cabo el premio del Policía del Año 2025, en el teatro auditorio de Nogales, en donde se destacó el desempeño excepcional de los elementos de la Comisaría de Seguridad Publica, con la principal encomienda de fortalecer la labor preventiva y su servicio en favor de las familias nogalenses.
Esta jornada de reconocimiento, fue encabezada por el Presidente Municipal Juan Gim Nogales, junto al secretario de la comuna Hipólito Sedano Ruiz, así como el regidor presidente de la junta de honor, promoción y selección, Martin Elías Ortega y el comisario de Seguridad Pública en la frontera, Luis Arturo Corrales Ley, además del representante de la 45 zona militar, Ruperto Hernández Vargas.
Dentro de la ceremonia también se reconocieron a los agentes que han cumplido 15, 20, 25, 30 y 35 años en su labor de prevención, así como aquellos oficiales destacados de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, sin embargo, el momento cumbre de la tarde fue la entrega de los galardones a los policías del año, los cuales han destacado por su importante labor hacia la ciudadanía, siendo los reconocidos el oficial Iván Hidalgo Rendón y Esmeralda Bórquez Licea.
Durante el protocolo, se resaltó que la selección de los galardonados, no solo responde a los criterios de eficiencia operativa, sino también a la integridad, disciplina y el espíritu de servicio a lo largo del año, por lo que los oficiales además de los reconocimientos reciben un incentivo económico de un mes de salario, así como placas conmemorativas, lo que tiene como principal objetivo el dignificar la labor del policía ante la sociedad.
También dentro del orden del día se felicitó y mencionó a cerca de 20 oficiales que, tras conquistar sus capacitaciones en la capital del estado, ascendieron de grado ante la institución de seguridad, los cuales pasaron de policías tercero hasta primero, lo que significa un avance en su capacitación y capacidad de respuesta, así como un mejor sustento para sus familias.
En esta ocasión, en el marco del Policía del Año, reconocemos a, desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, y a los compañeros que se les hace homenaje por ser el Policía del Año. Por eso, mi agradecimiento de estar aquí y este día, lo comentaba, extraordinario por representar ustedes el uniforme, por ser la seguridad pública en las calles, en sus hogares, por salir todos los días, levantar la mano, ponerse el uniforme, ponerse su equipo y salir. Yo siempre les pongo de ejemplo, porque no he encontrado otro ejemplo mejor, confirmó el Alcalde.