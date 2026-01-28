Reconoce Nogales a Iván Hidalgo y Esmeralda Bórquez como Policías del Año 2025

...

En una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde Juan Gim Nogales, el Ayuntamiento distinguió el desempeño, disciplina y vocación de servicio de elementos de Seguridad Pública, además de reconocer trayectorias y ascensos dentro de la corporación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/01/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 28/01/2026 04:58 PM.