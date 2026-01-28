Rinde protesta nuevo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles

El Colegio de Ingenieros Civiles en Nogales, Sonora, formalizó este martes un nuevo ciclo con la toma de protesta de su consejo directivo para el periodo 2026-2027, lo que marcó una etapa enfocada en la unidad del gremio y el fortalecimiento de la presencia técnica de los ingenieros en el desarrollo de la región.
Este relevo será encabezado por Jacinto Javier Peñuñuri Aragón en la presidencia, quien dijo buscará revitalizar la organización mediante la unidad gremial y la actualización técnica de sus integrantes, la cual contará con no un equipo de profesionales que incluye a Óscar Javier Aboytia Esquer en la vicepresidencia y Luis Enrique Chairez en la secretaría.
La ceremonia de protesta no solo sirvió para formalizar los nombramientos, sino que se convirtió en un espacio de respeto a la historia de la ingeniería local, ya se describió la importancia de mantener un vínculo sólido entre las nuevas generaciones y los fundadores, además de reafirmar el compromiso de ser un organismo consultor de confianza para la sociedad y el gobierno en temas de infraestructura y desarrollo urbano.
Viene mucha capacitación, buscamos eso, estar colegiado tiene sus ventajas, aparte de lo que pudiéramos ofrecer, también es recibir, la idea es bastante capacitación, vienen algunas cosas nuevas para el país y dentro de ello está la profesionalización de la figura del DRO. En nuestro gremio la mayoría asiste simplemente por tener ese nombramiento, pero para ello tenemos que estarnos capacitando y eso es a lo que le estamos tirando, indicó el presidente.
De la misma forma la nueva dirección buscará estrechar aún más los lazos con el Ayuntamiento, para colaborar activamente en la obra pública, ofreciendo la capacidad técnica y financiera de los agremiados para garantía proyectos de calidad, que beneficien directamente a la ciudadanía.
Bueno, como Colegio de Ingenieros formamos parte de una federación que es la FEMSIC, Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, realmente se lleva una tarea ardua en el fortalecimiento y en pro del país, de la nación, entonces tenemos capacitaciones, tenemos reuniones, cuatro reuniones anuales regionales y realmente el pertenecer al colegio a través de ellos o de ellos estamos recibiendo lo que la comunidad en un dado caso llegara a necesitar, comentó.