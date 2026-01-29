Abandonan a niño de cinco años tras intento de robo en tienda de conveniencia

Un menor de cinco años fue abandonado en una tienda de conveniencia cuando la persona que lo llevaba mientras salían del local huyó al activarse la alarma de robo dejándolo en el lugar donde fue entregado a las autoridades para su resguardo en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 11:25 horas que personal de la tienda Aurrera ubicad sobre la avenida Álvaro Obregón y bulevar el Raquet informaron al 911 sobre los hechos.
Fueron elementos de la policía municipal quienes acudieron al lugar donde se entrevistaron con una empleada del lugar, quien les manifestó que momentos antes ingresó al establecimiento un hombre acompañado del infante.
Narró que momentos después al salir de la tienda se activaron los arcos de seguridad por lo que al querer revisar a dicha persona éste salió corriendo, huyendo del establecimiento dejando abandonado al menor, el cual se puso a llorar.
El personal de la tienda aseguró a los agentes que no pudieron saber qué fue lo que este sujeto robo por lo que dieron aviso a las autoridades e hicieron su entrega del menor.
Ante lo sucedido se dicha autoridad se comunicó con la Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia quienes ordenó que el pequeño fuera puesto a su disposición, dando parte también del caso a la Fiscalía General de Justicia del Estado para su seguimiento.