Abandonan a niño de cinco años tras intento de robo en tienda de conveniencia

...

El menor fue dejado dentro del establecimiento luego de que el adulto que lo acompañaba huyera al activarse la alarma de seguridad; el niño quedó bajo resguardo de las autoridades

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/01/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 05:05 PM.