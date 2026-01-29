Anuncian quinta Jornada de Salud gratuita en la colonia La Mesa

La diputada local Azalia Guevara informó que el próximo 31 de enero de 2026 se realizará la 5ª Jornada de Salud en Nogales, con servicios médicos, trámites administrativos y apoyos sociales gratuitos para las familias

