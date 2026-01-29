Anuncian quinta Jornada de Salud gratuita en la colonia La Mesa

Con el objetivo de fortalecer el bienestar social y facilitar el acceso a servicios esenciales directamente en las colonias, la diputada local del IV Distrito por Nogales y Santa Cruz, Azalia Guevara, anunció la realización de la 5ª Jornada de Salud el próximo sábado 31 de enero de 2026.
La legisladora integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de Sonora destacó que este esfuerzo busca descentralizar la atención y llevar soluciones prácticas a la ciudadanía. La jornada tendrá como sede la Escuela Primaria “María de los Ángeles Quiñonez Alejo”, ubicada en el Bulevar Bicentenario de la colonia La Mesa, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.
Creemos firmemente que la prevención y el cuidado comienzan con el acceso a la información y a servicios de calidad. Esta jornada es un espacio pensado para las familias de Nogales, para que, en un entorno seguro y organizado, puedan resolver desde temas de salud hasta trámites administrativos sin costo alguno para ellos, expresó Azalia Guevara.
En los rubros de apoyo social, contará con entrega de lentes para lectura, asesoría jurídica y orientación sobre pensiones, mientras que, como servicios adicionales, ofrecerá corte de cabello gratuito, vacunación canina para las mascotas del hogar y donación de árboles nativos de la región para fomentar el cuidado ambiental.
Es fundamental que estemos presentes en el territorio, escuchando y atendiendo. Los esperamos para cuidar lo más importante, su bienestar y el de sus familias, señaló la diputada Azalia Guevara.