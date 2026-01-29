Se aproxima el primer “Mega-Puente” del año en Sonora

...

Consejo Técnico Escolar y el feriado por la Constitución se combinarán para suspender clases del 30 de enero al 2 de febrero

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/01/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 12:26 PM.