Se aproxima el primer “Mega-Puente” del año en Sonora

Con la llegada de febrero, estudiantes de educación básica en Sonora disfrutarán del primer periodo extendido de descanso del año 2026. Según lo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), se unirán dos eventos que resultarán en cuatro días consecutivos sin clases para los alumnos.
La suspensión de actividades académicas se debe a la combinación de la sesión administrativa mensual el viernes 30 de enero con sesión de Consejo Técnico Escolar y un día feriado oficial recorrido al lunes 2 de febrero.
Como es habitual el último viernes de cada mes, docentes y directivos realizarán la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar (CTE), donde, aunque maestras y maestros asisten a los planteles, los alumnos no tienen clases.
Para el lunes 2 de febrero se suspenden labores docentes y administrativas en conmemoración del 5 de Febrero, fecha en que se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como nota importante marcada en el calendario escolar, se especifica que, aunque la efeméride es el día 5, la Ley Federal del Trabajo y el calendario escolar marcan el recorrido del descanso al primer lunes de febrero.
La autoridad educativa recuerda a la comunidad que las actividades se retomarán en los horarios habituales el próximo martes 3 de febrero y se invita a las familias a tomar las previsiones necesarias y aprovechar estos días para la convivencia familiar, al recordar la importancia cívica de la fecha que se conmemora.