Aseguran “taxis pirata” en primer operativo del año en Nogales

...

Autoridades de Movilidad y Transportes, en coordinación con Seguridad Pública, realizaron un operativo en la colonia San Miguel donde fueron aseguradas varias unidades de transporte público que no contaban con documentación ni permisos para operar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/01/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 05:01 PM.