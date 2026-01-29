Aseguran “taxis pirata” en primer operativo del año en Nogales

Personal de la Delegación de Movilidad y Transportes del Estado en esta frontera, en coordinación con agentes de Seguridad Pública de Nogales, Sonora, realizaron el primer operativo del año asegurando varias unidades de transporte público que no contaban con sus documentos en regla.
Este operativo tuvo lugar en la entrada de la colonia San Miguel y estuvo encabezado por el encargado regional José José Aguilar Serrano y personal de la delegación quienes tuvieron el apoyo de oficiales del departamento de tránsito municipal.
En el lugar de inspección se pudo documentar que decenas de vehículos de alquiler fueron revisados de los cuales al menos cuatro unidades llamados “taxispiratas”, fueron retenidos y asegurados por dichas autoridades, los cuales fueron remolcados a un corralón de encierro para su resguardo.
Lo anterior luego de que sus conductores no contaran con ningún documento oficiales de dichas unidades o permiso alguno para circular prestando el servicio a la comunidad.
También se observó que varios vehículos de carga y reparto de diferentes empresas fueron alineados para su revisión de documentos.
El delegado local comentó que con este primer operativo reactivan actividades de revisión de todo el transporte local que presta servicios a la comunidad y o trabaja en unidades comerciales, con el objetivo de que circulen en primer lugar con su seguro vigente, y el resto de sus documentos legales y de operación al corriente.
Detalló que la delegación mantiene una tolerancia para los conductores a quienes les falta algún documento que tiene en trámite, a los cuales los exhortan acudir a sus oficinas para iniciar los procedimientos correspondientes y asistir a las pláticas de orientación como requisito obligatorio.
Finalmente, dichas autoridades aseguraron que los operativos serán constantes y en diferentes puntos de la ciudad de una manera sorpresiva.