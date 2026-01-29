Banco de Alimentos de Nogales mejora 56% de nutrición infantil en 2025

Al combatir los extremos de la desnutrición y la obesidad infantil en la frontera, el programa “Comer en Familia” del Banco de Alimentos de Nogales (BAMX) logró resultados contundentes durante el 2025 y mejoró el estado nutricional del 56% de menores atendidos.
Michelle Vargas, nutrióloga de la institución, informó que se trabajó de manera directa con un padrón de 220 niños hasta lograr estabilizar sus pesos hacia rangos saludables.
Tenemos valores de niños, especialmente de 6 a 9 años, que presentan obesidad tipo 1 o 2. Con el taller pudimos disminuir estos índices y lograr que más de la mitad terminaran en un peso normal. El reto es romper la creencia cultural de los adultos de que un niño gordito es un niño sano, cuando no es así, explicó la especialista.
Michelle Vargas relató el impacto emocional de estas jornadas:
Nos tocó el corazón en la zona fronteriza, al darles algo tan sencillo como una ensalada de bombón a personas en situación de calle, y ver su emoción porque hacía mucho no comían un postre; buscamos darles dignidad a través de alimentos preparados y completos, no solo un sándwich.