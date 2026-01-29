Banco de Alimentos de Nogales mejora 56% de nutrición infantil en 2025

...

Mediante el programa “Comer en Familia” se logró combatir la desnutrición y la obesidad infantil

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/01/2026 09:54 AM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 09:57 AM.