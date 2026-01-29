Bienestar Social y Rotarios impulsan detección temprana de enfermedades renales en escuelas

En el marco de las Jomadas Sociales del Bienestar, realizada este jueves en la escuela primaria 27 de Agosto, la colaboración entre la Dirección de Bienestar Social y el Club Rotario Nogales Industrial destacó por lo significativo de esta alianza, la cual busca acerca servicios integrales de salud y asistencia a las instituciones educativas, promoviendo que los estudiantes, accedan a diagnósticos médicos especializados de manera gratuita y oportuna.
De acuerdo con Margarita Calcaño, coordinadora de gestión social y centros comunitarios, por parte de Bienestar Social y miembro de las Damas Rotarias, uno de los programas primordiales de esta labor, es el de Detección Oportuna de Enfermedades Renales, el cual cuenta ya con 16 años de realizarse y en donde se dota de pruebas sencillas para localizar algún mal funcionamiento en riñones de pequeños en edad escolar, además de que en caso se requiera algún tratamiento adicional, se observen los costos de los materiales y laboratorios, así como se canaliza a instituciones de salud con trato prioritario.
Si por ejemplo este niño estudiante de la escuela no tiene algún servicio médico nosotros llevamos a la familia a un módulo de afiliación al bienestar, si no cuenta con algún servicio médico y se le da seguimiento si hay necesidad de mandarlo al hospital infantil para darle seguimiento Club Rotario Nogales Industrial absorbe, coordina y enlaza a las familias con el servicio médico, mencionó Calcaño.
Nosotros tenemos la experiencia de 16 años porque sucedió con uno de nuestros hijos con el más pequeño de nuestros hijos yo ahorita estoy como coordinadora de las jornadas y estoy como dama rotaria, como esposa de Rotario hace 16 años, nuestro hijo tiene 21 años él tenía 5 años y se le detectó la enfermedad renal fue enferma descubierta por el médico pediatra Carlos Alberto Meléndez los síntomas son silenciosos, manifestó.
En la jornada, no solo se ofrecieron exámenes físicos sino también, servicios por parte de diferentes dependencias del ayuntamiento, con participación en temas como el cuidado del agua, la cultura de belleza, vacunaciones y otros beneficios que forman parte del esfuerzo del gobierno municipal hacia los ciudadanos.