Cabildo de Nogales avanza en la actualización del reglamento para comercio ambulante

Como parte de los trabajos para fortalecer el orden urbano y brindar certeza a quienes se dedican al comercio ambulante, el Cabildo de Nogales mantiene activo el proceso de análisis y actualización del Reglamento de Inspección y Vigilancia, una norma que no ha sido modificada desde hace más de 20 años.
La revisión del documento se realiza con la participación de regidoras y regidores, así como con aportaciones de comerciantes y sectores sociales que previamente formaron parte de foros y ejercicios de consulta, con el objetivo de lograr una regulación que responda a la dinámica actual de la ciudad.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que el trabajo avanza de manera coordinada y que existe el compromiso de concluir la revisión durante el presente año.
Se ha estado trabajando de forma muy puntual por parte de las y los regidores en la revisión del Reglamento de Inspección y Vigilancia, que es el que regula el comercio ambulante. El año pasado se realizaron foros donde participaron directamente las y los comerciantes y otros actores involucrados, y este año vamos a concluir esta revisión con la colaboración del Cabildo, señaló.
La instrucción del presidente municipal ha sido construir un reglamento robusto que permita a las y los comerciantes trabajar, que mantengamos banquetas transitables y que la ciudad pueda vivir una forma distinta y más ordenada de hacer comercio, agregó.
Todas las opiniones que se han recibido son tomadas en cuenta para lograr una regulación que nos permita una mejor convivencia como comunidad, concluyó.