Cabildo de Nogales avanza en la actualización del reglamento para comercio ambulante

...

Regidoras y regidores, junto con comerciantes y sectores sociales, trabajan en la revisión del Reglamento de Inspección y Vigilancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 10:25 AM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 10:43 AM.