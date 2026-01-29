Concluye Ayuntamiento pavimentación integral en calles de Colinas del Yaqui

El Gobierno de Nogales finalizó los trabajos de pavimentación en las calles Jusacamea y Cerrada Vícam, mejorando la movilidad, seguridad vial y servicios básicos para las familias del sector

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 10:13 AM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 10:16 AM.