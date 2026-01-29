Concluye Ayuntamiento pavimentación integral en calles de Colinas del Yaqui

Con beneficio directo para las familias del sector, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales concluyó los trabajos de pavimentación integral de las calles Jusacamea y Cerrada Vícam, en la colonia Colinas del Yaqui, mejorando la movilidad y la seguridad vial en la zona.
El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, realizaron un recorrido por las vialidades para constatar la conclusión de las obras, las cuales permitirán una circulación más ágil y segura para las y los habitantes del sector.
Se trata de una obra que agilizará la circulación vehicular, ya que por esta zona cruza un arroyo que anteriormente generaba problemas al tránsito, y ahora brinda mayor seguridad a quienes utilizan diariamente estas dos importantes calles, señaló el funcionario.
Por su parte, la directora de Obras Públicas informó que se continúa trabajando en la gestión de recursos para modernizar los siguientes tramos de la calle Jusacamea, con el objetivo de seguir fortaleciendo la conectividad en esta colonia.
Con estas acciones estamos cumpliendo con la encomienda del alcalde y dando respuesta a las solicitudes de los vecinos de este sector, que por muchos años esperaron estas obras, expresó.