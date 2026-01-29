Descarta SEC incremento en consumo de “wax” en escuelas de Nogales

El Secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, descartó que exista un incremento generalizado en el consumo de la droga conocida como “wax” en las escuelas de Nogales, al asegurar que la información que circula en redes sociales obedece a un reporte específico y no a una tendencia en los planteles.
Ante la inquietud sobre la supuesta proliferación de esta sustancia entre estudiantes, el funcionario estatal puntualizó que se trató de un “hecho aislado” en una escuela secundaria.
Recibimos un reporte en Nogales, no que haya un incremento, fue un hecho aislado donde inmediatamente se dio vista a las madres y padres de familia para hacer de conocimiento que se le retiraría ese aparato, explicó Gámez Gamboa, sobre la detección de menores intoxicados con uso de vapeador.
El titular de la SEC en Sonora hizo un exhorto urgente a padres y madres de familia para reforzar la vigilancia desde casa, al pedir su colaboración para supervisar los objetos que las y los estudiantes llevan a las escuelas.
Hacer un llamado a las madres y padres de familia a que estén atentos de lo que sus hijas y sus hijos estén llevando de contenido en la mochila o si hay algún elemento que consideren que cambia la rutina del joven, pues que también se atienda, señaló.
El funcionario detalló que el personal encargado se capacitó recientemente en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para implementar estas acciones.
Nosotros vamos a avanzar con distintos programas, sobre todo en los niveles de secundaria para hacer de conocimiento lo que implica el uso de cualquier sustancia tóxica para las y para los jóvenes, manifestó, al reiterar que la dependencia actúa de inmediato ante cualquier reporte para salvaguardar a la comunidad escolar.