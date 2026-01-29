Descarta SEC incremento en consumo de “wax” en escuelas de Nogales

El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, aseguró que el reporte sobre el uso de esta sustancia corresponde a un hecho aislado en una secundaria y no a una tendencia generalizada en los planteles educativos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/01/2026 12:12 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 12:16 PM.