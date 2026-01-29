Detenido por intento de robo en Abarrey Obrera y robo reportado en R-C Reparaciones

El hombre fue sorprendido cuando intentaba sacar mercancía sin pagar, mientras que en otro hecho se reportaron daños y robo en un local de reparación de celulares del Fundo Legal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 04:56 PM.