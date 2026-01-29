Detenido por intento de robo en Abarrey Obrera y robo reportado en R-C Reparaciones

Una persona que intentó sacar mercancía sin pagar de conveniencia ubicada en la colonia Obrera fue detenida y entregada a la policía. En otro caso empleados de un comercio de reparación de celulares reportó daños y robo al interior del local en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 12:20 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la tienda Abarrey ubicado en la calle 5 de febrero de la colonia Obrera.
En el lugar se entrevistaron con el gerente de la tienda, quien les hizo entrega de un sujeto que dijo llamarse Joshua A. “N” de 23 años, el cual había sido sorprendido apoderándose de varias botellas de shampoo, las cuales intentó sacar sin pagar del local.
Por tal motivo el señalado junto con la materia de delito fue asegurado por las autoridades.
En otra situación siendo las 10:33 horas elementos preventivos acudieron a la tienda de reparación de celulares R-C reparaciones, ubicada en la avenida Obregón de la colonia Fundo Legal donde reportaban un robo.
En el local se entrevistaron con quien dijo ser la encargada del negocio y que momentos antes al abrir la tienda se dio cuenta de que había daños en la decoración observando huellas de pie en una silla, haciendo falta dispositivos para reparar y la cantidad de 5 mil pesos.
El reportante aseguró a las autoridades que desconoce quién o quiénes puedan ser los responsables.En ambos casos los agentes informaron de los casos al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.