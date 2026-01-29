Donativo de más de 262 mil pesos fortalece labor del Banco de Alimentos de Nogales

Como resultado de la solidaridad de la comunidad nogalense y el esfuerzo de los colaboradores en tiendas de una cadena comercial de autoservicio, se hizo entrega de un donativo por la cantidad de 262 mil 540.58 pesos al Banco de Alimentos de Nogales (BAMX), recurso obtenido a través del programa de redondeo “Cambio x Cambio”.
Ramón Gastélum Beltrán, representante de Plaza Nogales de la cadena comercial, destacó la importancia de transparentar estos recursos para que la ciudadanía tenga la certeza de que cada centavo donado llega íntegramente a causas nobles.
Venimos a hacer una entrega de todo lo que nuestros clientes nos regalan y nos aportan dentro de este redondeo y que vean que esto es real. Ese granito de arena llega a ayudar a toda la comunidad, no solo en Nogales, sino también buscamos llegar a municipios como Agua Prieta, Cananea y Magdalena, señaló Gastélum Beltrán.
Es muy significativo para nosotros, agradecemos a los colaboradores que están en tienda, porque ellos son la cara que invita a redondear y a veces reciben el rechazo; hoy somos la prueba de que esos centavos se suman a la lucha contra el hambre, expresó la directora.
Para lograrlo, Jacquez extendió una invitación abierta a la comunidad para sumarse no solo con donativos en efectivo o en especie (arroz, frijol, gasolina), sino a través del voluntariado corporativo, comunitario o servicio social estudiantil, reforzando así la cadena de ayuda en la frontera.