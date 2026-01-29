Fortalecen control de residuos y recuperación de espacios públicos en colonias de Nogales

Con mayor personal y operativos de inspección en campo, el Ayuntamiento de Nogales avanza en la regulación del manejo de basura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 11:10 AM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 11:18 AM.