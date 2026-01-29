Fortalecen control de residuos y recuperación de espacios públicos en colonias de Nogales

Como parte de la estrategia para fortalecer el orden urbano y mejorar la prestación de los servicios públicos, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales reforzó las acciones de inspección en colonias de Nogales, Sonora, mediante la ampliación de personal y la implementación de turnos vespertinos de supervisión en campo.
Estas acciones permiten mejorar el control del manejo de residuos sólidos, vigilar el uso adecuado de contenedores temporales y avanzar en la recuperación de espacios públicos, priorizando el bienestar de las familias nogalenses.
El director de Servicios Públicos, Jesús Miguel Soto, informó que el incremento en la plantilla del área de inspección permitió ampliar la cobertura operativa y dar seguimiento puntual a zonas con problemáticas específicas.
Ampliamos la cuadrilla del área de inspección y eso nos da la posibilidad de trabajar también en turno vespertino, con la intención de tener mayor control en el uso de los contenedores. Estos contenedores son una medida temporal para subsanar situaciones específicas de recolección y en su momento serán retirados, explicó.
En esta zona se colocaron contenedores por un atraso en el servicio, pero ahora estamos trabajando para retirarlos y rehabilitar el área con juegos infantiles y una parada de camión digna, detalló.
No buscamos sancionar, sino regular y que la basura se deposite en los lugares correctos y que los contenedores se usen de manera adecuada, agregó.
La desarrolladora concluyó el proceso de entrega y ahora corresponde al Ayuntamiento continuar con la prestación de los servicios para las y los ciudadanos de este sector, puntualizó.