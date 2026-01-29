Llama SEC a estar atentos ante posible ajuste de clases por nuevo frente frío en Sonora

Ante el pronóstico de un nuevo frente frío que impactará a la entidad, el Secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, hizo un llamado a la comunidad escolar, y en especial a padres y madres de familia, a mantenerse pendientes de las vías oficiales para conocer si habrá nuevas modificaciones de horario o suspensión de clases.
El funcionario estatal subrayó que la dependencia a su cargo no toma decisiones unilaterales, sino que se rige estrictamente por las instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para salvaguardar la salud de estudiantes.
Mientras no tengamos algún aviso por el nuevo temporal que se avecina, el nuevo frente frío, no haremos ningún comunicado; esperaremos a que sea la autoridad correspondiente la que nos haga esta recomendación, aclaró Gámez Gamboa.
Es nuestro deber atender las recomendaciones, derivado a que, si no lo hiciéramos, pues tendríamos un reclamo posterior de las madres y padres de familia, indicó.
Que incluyan en su alimentación diaria la vitamina C, en las frutas que contengan esta vitamina tan importante, recomendó, al reiterar la importancia de consultar las páginas oficiales del Gobierno del Estado, Protección Civil y la SEC para verificar información verídica.