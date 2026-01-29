Llama SEC a estar atentos ante posible ajuste de clases por nuevo frente frío en Sonora

El secretario de Educación, Froylán Gámez Gamboa, pidió a madres y padres de familia seguir únicamente canales oficiales para conocer posibles cambios de horario o suspensión de actividades escolares

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/01/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 04:36 PM.