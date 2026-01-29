Nogales reconoce a sus campeones en histórica gala deportiva

Defensores del gran linaje deportivo de la frontera, cientos de atletas de Nogales, Sonora, recibieron este miércoles un merecido reconocimiento, por parte de las autoridades municipales, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y por medio del Instituto del Deporte, liderado por Marco Alonso Martínez, en una noche llena de algarabía y testimonio de marcas conquistadas, sellando el mensaje de que esta ciudad es tierra de campeones.
En una ceremonia de gala con la presencia de personalidades y mensajes de campeones mundiales originarios de esta tierra, ya que estos 42 representantes de la ciudad ganaron un número igual de medallas con un estímulo en total de 924,000 lo que es un record en la historia de la ciudad, sumándose todo esto a una nueva camada, ya que 623 recibieron uniformes para la olimpiada estatal en este 2026 dentro de esta misma velada, así como se abanderó a los que irán a las próximas justas.
Dentro de su discurso el Alcalde, reconoció el esfuerzo que tanto los jóvenes deportistas como sus padres realizan por posicionar a estos talentos en los sitios de entrenamiento, así como el apoyo incondicional en cada una de las competencias, ya que esta dupla, resulta en un éxito que se ve reflejado en los reconocimientos por estos logros deportivos, que enorgullecen a toda una ciudad, además de que se comprometió a continuar con el apoyo irrestricto a todos los atletas nogalenses.
A ustedes jóvenes, éxito, y como les digo, van a volar muy alto, van a volar muy alto. Y ahorita antes de entrar aquí me decían, ahí va a estar uno que va a ser posiblemente campeón nacional. Y yo les dije, no, hay varios y varias que van a ser, que van a ser campeones. Por eso un aplauso, un aplauso fuerte para todos ustedes, comentó el Alcalde.
Por eso desde aquí, desde nosotros, desde la trinchera les decimos que vamos a seguir trabajando para ustedes y por ustedes. Y así para ustedes, padres de familia, madres de familia, entrenadores, saben que cuentan con nosotros para seguir trabajando de manera conjunta por proyectos como estos. Así que, jóvenes, desearles el mayor de los éxitos. Nunca piensen que todo va a ser fácil, van a perder, van a llorar, les van a quitar el juego, pero lo más difícil no es eso, es levantarse y seguir pensando que pueden ser campeones y que van a ser campeones, mencionó el director Martínez.