Programa AI Without Border capacita empresarios de Nogales con tecnología de vanguardia

La importancia de la capacitación en las nuevas tendencias tecnológicas y como esta puede facilitar las labores de emprendedores, así como empresas establecidas, es parte de la temática que comprende el programa “AI Without Border”, que busca capacitar a talento nogalense en estas herramientas, promovido por el Consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, Canacintra y la consultora Startup Unidos.
En las nuevas instalaciones de la cámara de la transformación, decenas de emprendedores y sus proyectos, formaron parte este jueves y viernes de un curso intensivo de 12 horas, en donde la experta en Inteligencia Artificial Sephanie Bermudez, junto a un equipo de especialistas, compartieron formas creativas, así como estructurales de cómo utilizar estas nuevas tecnologías para maximizar el crecimiento de cualquier actividad relacionada con las redes digitales, además de sus aplicaciones en entornos privados.
Agradezco a cada uno de los asistentes, a cada uno de ustedes, vieron la publicidad y se dieron a la tarea de inscribirse, apuntarse, es un curso muy nutrido, es un curso muy profesional, lo platicamos la otra vez con Raquel, en otras instancias en otras partes, se están dando algunos cursos de inteligencia artificial y son buenos, pero queríamos conocer lo mejor de lo mejor, comentó el presidente Miguel Torres de Canacintra.
Al crear esta Masterclass con AI en la frontera con Estados Unidos, estamos compartiendo lo mejor de la innovación estadounidense, para fortalecerlos a ustedes, junto con Stephanie Bermúdez, queremos que sus negocios, no solo compitan, sino que dominen en la economía digital del futuro, compartió Beth Dalton del Consulado de Estados Unidos.
Estamos como pioneros de esta tecnología de AI, estamos muy orgullosos de ofrecer un curso sin costo para la comunidad de Nogales, una certificación, un entre para reforzar o por primera vez entender de qué se trata AI y cómo podemos impulsar la economía, desarrollar nuestros sueños, lanzar negocios, crear nuevas ideas, muchas cosas sociales que le hace falta a Nogalitos, que podemos crear como algo nuevo utilizando la tecnología, que es una tecnología más accesible que cualquier otra que se ha ofrecido, mencionó Stephanie Bermúdez de Startup Unidos.