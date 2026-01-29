Refuerzan estado de fuerza policial en Nogales con nuevas generaciones de agentes

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nogales, Sonora ha iniciado el 2026 con avances significativos en la consolidación de su estado de fuerza, de acuerdo con su comisario Luis Arturo Corrales Ley, ya que la corporación mantiene un proceso activo de contratación para integrar a nuevas generaciones de policías, principalmente egresados de la Universidad de Seguridad Pública del Estado de Sonora (USPES), con el fin de sumarlos a las tareas de vigilancia y prevención en la ciudad.
Este crecimiento institucional forma parte de una estrategia integral de profesionalización que busca elevar la calidad del servicio brindado a la comunidad, ya que la prioridad de la actual administración, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, es garantizar que los oficiales cuenten con la preparación adecuada para desempeñarse al cien por ciento en sus funciones, asegurando una corporación más eficiente y cercana a la ciudadanía.
El estado de fuerza sigue aumentando. Seguimos contratando, seguimos dando de alta nuevos policías, pues vienen nuevas generaciones de policías que vienen a sumarse al cuerpo policial de aquí de Nogales. La mayoría de ellos son egresados de la USPES, son cadetes que vienen a formar parte de lo que ya es la corporación. En cuestión de lo laboral, claro que sí, siempre yo creo que, en cuestiones de trabajo, pues todos vamos a ir avanzando, siempre buscando la profesionalización, buscando sobre todo que el policía esté mejor en su labor, para que así pueda desempeñarse mejor y dar un mejor servicio a la comunidad, comentó el comisario.
Es un porcentaje, el 14% que se le aumentó al sueldo, al salario del policía, y obvio vamos a buscar que para el siguiente año venga otro aumento. Se sigue gestionando, se sigue trabajando, para que este aumento no se quede ahí nada más, que el otro año que viene se vuelva a aumentar otro porcentaje y así sucesivamente, como lo dijo el alcalde en su momento, va a darse cada año y ojalá se siga beneficiando sobre todo el cuerpo policial, mencionó.