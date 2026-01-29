Tráiler queda con daños totales tras impactarse en puente del Recinto Fiscal

El conductor perdió el control de la unidad y se estrelló contra los muros de contención; pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/01/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 29/01/2026 04:49 PM.