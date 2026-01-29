Tráiler queda con daños totales tras impactarse en puente del Recinto Fiscal

Daños totales presentó un tráiler luego de que su conductor por razones desconocidas se impactara contra los muros de contención a la altura del puente del recinto fiscal de Nogales, Sonora.
Según fuentes oficiales durante el aparatoso accidente se informó que no hubo persona lesionadas.
Fue minutos antes de las 14:00 horas que se informó al 911 sobre el impacto de un tráiler de color azul sin caja de carga que se había impactado contra el muro de concreto debajo del puente que conduce al Recinto Fiscal de Nogales.
Fueron agentes de la Guardia Nacional quienes acudieron al lugar donde observaron dicha unidad impactada, afortunadamente su conductor resultó ileso y ningún otro vehículo presento daños a pesar de la gran circulación vehicular que había en el momento.
Según testigos el tráiler se conducía en exceso de velocidad y por alguna razón se impactó con su lado derecho contra la contención de concreto resultando con perdidas totales.