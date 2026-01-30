Activan búsqueda de adolescente reportada como extraviada en la colonia Nuevo Nogales

Una menor residente de la colonia Nuevo Nogales fue reportada por su madre como extraviada, por lo que elementos de la policía municipal iniciaron con su búsqueda en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 20:19 horas que agentes preventivos se trasladaron a calle Nueva Uganda de la colonia Nuevo Nogales, donde reportaban a una adolescente extraviada.
En el lugar se entrevistaron con una mujer de nombre Fany A. de 31 años, quien dijo ser madre de una adolescente de 15 años la cual dijo horas antes había salido de su domicilio, aproximadamente a las 11:00 con la intención de ayudarle a una persona a cruza mercancía hacía los Estados Unidos como artesanías, medicamentos entre otros.
La mujer detalló que intentó localizarla sin éxito, investigando en la frontera con los oficiales si se encontraba retenida con resultados negativos, por lo que decidió interponer su denuncia de desaparición, lo anterior se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.