Activan búsqueda de adolescente reportada como extraviada en la colonia Nuevo Nogales

Una menor de 15 años fue reportada como desaparecida por su madre luego de que saliera de su domicilio con la intención de ayudar a cruzar mercancía hacia Estados Unidos

30/01/2026
En Nogales y editada el 30/01/2026 06:00 PM.