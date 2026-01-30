Anuncia alcalde Juan Gim Nogales cambios estratégicos en direcciones del Ayuntamiento

...

Esto como parte de una estrategia de mejora continua que incluye la creación de nuevas posiciones para fortalecer la administración pública

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/01/2026 05:19 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 05:22 PM.