Anuncia alcalde Juan Gim Nogales cambios estratégicos en direcciones del Ayuntamiento

El próximo martes serán oficiales una serie de cambios en los perfiles de las direcciones del Ayuntamiento de Nogales, de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien indicó esto obedece a la búsqueda de la mejora continua y la creación de nuevas posiciones que beneficien directamente a los ciudadanos con una correcta administración de Nogales, Sonora.
Manifestó la estrategia desde el inicio de la administración es colocar al personal adecuado en las dependencias en donde brinden una mejor atención, y si bien esto no significa que se haya hecho un mal trabajo por algún funcionario, la intención es que crezca el alcance de sus acciones en las direcciones.
Sí, hay algo de estrategia, en que yo voy a hacer cambios en algunas direcciones, en algunas voy a “switchar”, como se dice, pero todo es porque obedece una estrategia, dado que, si ustedes vieron ahorita, voy a contratar a una persona con un perfil que obedece, aunque se le llamó por normatividad de otro nombre, coordinador de proyectos y gabinete, pero viene siendo lo que es un gerente para la ciudad. Entonces, él se va a encargar de todos esos proyectos y, para eso, el perfil que él debe de tener y el perfil del puesto y todos los perfiles ahorita de las direcciones, dado que los manuales se están actualizando, entonces yo también tengo que ver todos los perfiles y el perfil del puesto y el perfil de la persona para que puedan cumplir con la expectativa y la estrategia que yo traigo, comentó el Alcalde.