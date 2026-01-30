Ascienden 20 policías municipales tras concurso basado en mérito y transparencia

Un total de 20 elementos de la Policía Municipal obtuvieron nuevos grados luego de superar un proceso de evaluación que incluyó exámenes teóricos, pruebas prácticas y revisión de competencias

Cesar Barragán el 30/01/2026 05:52 PM.
Nogales