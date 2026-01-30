Ascienden 20 policías municipales tras concurso basado en mérito y transparencia

La transparencia y la meritocracia marcaron el rumbo de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, este inicio de año con los nombramientos de 20 elementos de la corporación que obtuvieron nuevos grados tras un concurso que puso a prueba sus conocimientos, experiencia y profesionalismo.
El regidor Martínez Díaz Ortega López, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Tránsito Municipal y de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, explicó que la convocatoria surgió ante vacantes en la estructura policial.
Los grados no los otorga ni la Comisión de Honor, ni el alcalde, ni el comisario. Se los gana el oficial con antigüedad, profesionalismo y pasando los exámenes, subrayó.
Detalló que el proceso incluyó dos días de pruebas intensas: exámenes teóricos sobre leyes y reglamentos, elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y evaluaciones de competencias básicas. Además, se cuidó la participación equitativa de hombres y mujeres.
Fueron dos días muy intensos, donde además les aplicamos un examen teórico sobre qué tanto conocían de la ley y los reglamentos, y la elaboración del IPH, el reporte homologado de la policía, entonces, fue un ejercicio que duró dos días, de tal manera que, de los 28, 20 ganaron su grado y cuatro más quedaron con calificación aprobatoria, para poderlo promover una vez que tengamos disponibilidad, señaló.
Estamos muy contentos porque estamos hablando de prácticamente el 85% fueron promovidos de los que se apuntaron, entonces, este año, cómo pudiste ver ahorita, tenemos ya policías que tienen 30 y 35 años, ellos, de acuerdo a la ley, ya deberían estar pensando en su retiro la mayoría ya se pueden retirar y van a desocupar los grados, los cuales vamos a volver a concursar para que, ahora sí, el resto de los policías se animen a participar, que sepan que aquí se hacen las cosas con transparencia y que si obtienen el grado es porque se lo ganaron y son merecedores de él, comentó.
Finalmente, Díaz Ortega enfatizó que la capacitación y la formación constante son la base de este modelo:
Los actos buenos van a ser recompensados. Hay que hacer lo correcto porque es lo correcto de hacer.
Sí, yo creo que es bien importante que nuestro cuerpo de policía y la ciudadanía sepa que este gobierno, desde el 2021, estamos trabajando, estamos ocupados trabajando en promover al policía a través de la capacitación y la formación para llegar a la toma de conciencia y que ellos sepan que los actos buenos van a ser recompensados. Que hay un momento en la vida donde tú tienes la decisión en tus manos y que hay que hacer lo que es correcto porque es lo correcto de hacer y es lo que estamos empujando, concluyó.