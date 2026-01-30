Busca Ayuntamiento frenar abusos contra pepenadores en el relleno sanitario

El alcalde Juan Gim Nogales aseguró que el cobro del 10 por ciento por recuperación de materiales no es una medida nueva ni impuesta por el Ayuntamiento, sino una disposición establecida desde hace años en el contrato colectivo

