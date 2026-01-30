Busca Ayuntamiento frenar abusos contra pepenadores en el relleno sanitario

Evitar el abuso a las personas que se dedican a la recuperación de materiales en el relleno sanitario y poner orden a los porcentajes estipulados en el contrato colectivo de trabajo, es la principal intención del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien aclaró desde hace años, a cualquier persona que realizará esta actividad se le cobraba un 10%, que dista mucho de las practicas que se tenían con la anterior empresa administradora de este centro de disposición de desechos.
El munícipe de Nogales, Sonora, indicó, la controversia que se ha manejado por medio de redes sociales, que señalan la presencia de personal cobrando este porcentaje a los conocidos como pepenadores, desconocen cómo se manejaba el relleno sanitario anteriormente, ya que expresó, previó a la recuperación por parte de las autoridades municipales, se tenían reportes de cuotas excesivas por parte de varias personas en el sitio.
Nadie conocía cómo operaba el relleno sanitario antes en las situaciones que operaba, en las situaciones deplorables que estaban, y el cobro de ahí de la gente que operaba ahí, de la situación que pasaba ahí. El sindicato tiene en sus estatutos, en su manual, en su contrato colectivo, el sindicato tenía eso desde hace algunos años. Hoy yo lo retomé porque estoy poniendo orden y en ese orden dicen que les cobran el 10%, no es el ayuntamiento, es la situación entre los que pepenan ahí, pero no tiene que ver nada el ayuntamiento y yo estoy poniendo el orden en eso. Por eso hay una o dos o tres personas que antes lo hacían o hacían más. Inclusive hay personas que van, no pepenan y cobran. Entonces ahí también voy a poner orden y lo estoy haciendo pausadamente para que no se afecte tampoco a terceros, a terceros de los que trabajan ahí, a los pepenadores. Y también ahorita estoy más ocupado en mejorar las condiciones de los que trabajan ahí, manifestó el Alcalde.
Sí, el sindicato, pero ya está en el contrato colectivo desde hace muchos años. Y no es un 10% que le paguen al sindicato, es lo que le corresponde. Si no, el sindicato va a entrar con su gente, va a poner a su gente y me va a sacar a los que ya están ahí. Y es lo que yo quiero evitar, indicó.