Cabildo de Nogales aprueba donaciones de predios para salud infantil y atención mental

Durante sesión ordinaria encabezada por el alcalde Juan Gim Nogales, regidores avalaron la donación de inmuebles al IMSS Bienestar para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil, así como un centro de atención en salud mental, además de revisar informes financieros y administrativos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/01/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 05:16 PM.