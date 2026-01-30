Cabildo de Nogales aprueba donaciones de predios para salud infantil y atención mental

Este viernes, el cuerpo de regidores de Nogales, Sonora llevó a cabo una sesión ordinaria de Cabildo, donde se trataron temas de infraestructura de salud mental, transparencia y el marco jurídico, reunión encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, acompañado de la síndica de la comuna Edna Elinora Soto y el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz.
Dentro de la sesión se recibió el informe trimestral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al cierre de 2025, en donde se detalló las acciones de vigilancia y fiscalización interna, además de que se dio la afirmativa a la propuesta de la CMCOP, para la firma de convenio del programa estatal “Transforma Sonora”, lo cual traerá nuevas obras publicas concertadas para este 2026.
Uno de los puntos con mayor número de participación por parte de los regidores, fueron sobre las donaciones de inmuebles para el beneficio social, esto por la propuesta de la síndica Edna Elinora Soto, para otorgar un predio de 3,500 metros cuadrados a favor del IMSS Bienestar, para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil, lo que busca dar mayor capacidad de atención a las familias trabajadoras.
De la misma forma la donación al mismo Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, de un inmueble ubicado en la calle 5 de febrero y Moctezuma, para un centro de atención mental, que es una vibrante necesidad de la comunidad, bajo la condición de este se utilice con ese propósito y se construya en un tiempo prudente, para dar servicios a las personas que padecen de enfermedades cognitivas.
Además, los organismos descentralizados del Ayuntamiento como CMCOP, IMFOCULTA, FOPIN, DIF, entre otras entregaron sus informes correspondientes al mes de diciembre de 2025 y enero de 2026, junto al escrito entregado por el presidente municipal Juan Gim Nogales, sobre el estado que guarda la administración pública municipal, correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.
Así mismo, se recibió la donación por parte de un particular de un terreno de 831.69 metros cuadrados correspondientes a un predio cercano al Periférico Oriente, el cual no puede ser utilizado para ningún propósito excepto el arbolado natural de la zona, el cual era propiedad del grupo constructor Diseño e Ingeniería Vértice.
En el apartado de asuntos generales, se propuso a los ediles el turnar a comisiones para su revisión, el manual de operaciones del Sistema DIF Municipal, así como una evaluación detallada al sistema de tutela, con la integración de Juan Manuel Ruiz, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Paulina Delgado, directora del DIF y Daniela Pérez Esquer del Instituto Nogalense de las Mujeres, a estas necesidades.