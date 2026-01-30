Colectivos de búsqueda se unen en Nogales para jornada especial este 31 de enero

En un acto de profunda solidaridad y resistencia ante el dolor, diversos colectivos de búsqueda de la región han anunciado una alianza estratégica para llevar a cabo una búsqueda especial este próximo sábado 31 de enero.Bajo el liderazgo de activistas como Ramona Ayala, representante del colectivo Buscando Corazones de Nogales, la jornada promete ser un esfuerzo masivo que busca no solo rastrear indicios en el terreno, sino también sacudir la conciencia de la ciudadanía.
El cartel de la convocatoria destaca una colaboración sin precedentes entre colectivos hermanos, incluyendo a Madres Buscadoras Cumpliendo Promesas, Buscando Corazones y Buscadoras de la Frontera Nogales A.C., cuya unión simboliza que, más allá de las siglas, el objetivo es uno solo: cumplir la promesa de regresar a casa a sus seres queridos.
Nos unimos varios colectivos hermanos de la región para salir a buscar a nuestros desaparecidos, es momento de alzar la voz por los corazones que hoy no están, expresó el grupo liderado por Ayala.
Ramona Ayala y organizadores han hecho un llamado abierto a la sociedad civil, al considerar que no es necesario tener un familiar desaparecido para sumarse, ya que la empatía es el único requisito indispensable.
Para quienes deseen unirse a las brigadas, se solicita llevar ropa cómoda y adecuada para terreno agreste, bebidas hidratantes, herramientas para escarbar como palas, picos, varillas y muchas ganas de buscar.
Exponen que, la desaparición de personas es una herida abierta en Sonora, y actividades como esta búsqueda masiva son un recordatorio de que la lucha continúa, como reza la convocatoria: Únete y alcemos la voz.
Para mayor información, donaciones o confirmar asistencia, la ciudadanía puede comunicarse directamente al teléfono 631-157-1729 o a través de las redes sociales del colectivo en Buscandocorazones-nogales, son.