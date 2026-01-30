Colectivos de búsqueda se unen en Nogales para jornada especial este 31 de enero

Diversos colectivos de la región anunciaron una búsqueda masiva encabezada por Buscando Corazones de Nogales, con el objetivo de localizar a personas desaparecidas y fortalecer la solidaridad ciudadana ante una de las heridas más profundas en Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/01/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 04:01 PM.