Estudiante de CECyTES Nogales II representará a Sonora en concurso nacional de dibujo

Con la obra “Mi camino a los 60”, la alumna Rosa Arellano, de segundo semestre del plantel CECyTES Nogales II, ganó la etapa estatal del certamen organizado por el Consejo Nacional de Población, logrando su pase a la fase nacional donde representará al estado de Sonora

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/01/2026 05:40 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 05:43 PM.