Estudiante de CECyTES Nogales II representará a Sonora en concurso nacional de dibujo

Con el tema “Mi camino a los 60”, Rosa Arellano, estudiante de segundo semestre del plantel CECyTES Nogales II, ha sido seleccionada como la ganadora de la etapa estatal del concurso de dibujo organizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), obteniendo así el derecho de representar al estado de Sonora en la etapa nacional.
El anuncio fue realizado por el Dr. José María Velderrain Galaviz, director CECYTES Nogales II, plantel ubicado en la Colonia Luis Donaldo Colosio, quien destacó el orgullo que representa para la institución el logro de la alumna.
El día de hoy nos acompaña nuestra alumna Rosa Arellano, que ha ganado el concurso estatal del Consejo Nacional de Población y representara a nivel nacional al estado de Sonora, comentó.
Para su obra, Rosa decidió alejarse de los conceptos materiales o económicos, enfocándose en la introspección y la salud mental.
Yo me basé en la estabilidad emocional por uno mismo para lograr metas al exterior…Siendo uno muy joven no se imagina cómo puede ser a los 60 años, pero sería más que pensar en lo material, sería pensar en uno mismo para poder seguir adelante, explicó la estudiante.
Yo lo que dibuje fue a una mujer mayor con un perrito y a una niña que fue el reflejo de esa mujer con su perro también, fue como el pasar de los años, mientras se encuentran en un campo de flores y atrás se refleja un atardecer, detalló.
La verdad siento mucha emoción, muchos nervios, son cosas nuevas que uno va experimentando como joven, la verdad si es una nueva experiencia que se agradece mucho, comentó.
Les invito a que se inscriban a este tipo de eventos ya que son experiencias únicas que otros no te pueden dar, principalmente son emociones que uno puede ir trazado con este tipo de actos, señaló.
Hay que tener consideración a las personas mayores, hoy en día no se escucha mucho sobre ellas, pero podemos aconsejarnos de sus vivencias, comentó, citando a su propio abuelo longevo como una inspiración de que es posible llegar a una vejez saludable.
Tengo a mi abuelo que es muy longevo, de él he podido notar que, si se puede llegar a los 60ta o más en un futuro saludable, culminó.
Nosotros impulsamos a los jóvenes para que realicen diferentes actividades, donde tanto lo deportivo como lo artístico se juntan y pueden aprovechar ese espacio para realizar esas actividades, señaló Leiva Guerrero, destacando que es la primera vez que el plantel obtiene un resultado de esta magnitud en dicho certamen.