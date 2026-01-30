Extraditan a Arizona a “El Soldado”, presunto operador criminal con actividades en Nogales

Autoridades federales confirmaron el traslado a Estados Unidos de Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, señalado por su presunta participación en actividades delictivas en la región fronteriza de Sonora, particularmente en Nogales, donde es investigado por cortes federales de Arizona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/01/2026 05:46 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 05:49 PM.