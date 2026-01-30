Extraditan a Arizona a “El Soldado”, presunto operador criminal con actividades en Nogales

Autoridades norteamericanas informaron sobre el traslado a Arizona de “El Soldado”, presunto capo con cuentas pendientes en los Estados Unidos, se informó que encabezó actividades delictivas en la región fronteriza del estado de Sonora y en especial en Nogales.
Autoridades federales confirmaron la extradición a Arizona de Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, quien se encuentra entre los 37 presuntos capos extraditados recientemente de México a Estados Unidos, como parte de un operativo coordinado entre ambos países.
De acuerdo con información oficial, Román Figueroa es investigado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en actividades delictivas en la región fronteriza, principalmente en el estado de Sonora y en especial en esta frontera de Nogales, según señalaron las autoridades.
Las investigaciones lo vinculan de manera preliminar con el cártel de Sinaloa y con el presunto líder Sergio Valenzuela, alias “El Gigio”, quien habría operado bajo la estructura del grupo criminal encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo con autoridades.
Asimismo, es señalado como presunto fundador y operador del grupo conocido como “Los Malas Mañas”, una organización que permanece bajo investigaciones federales en curso.
El extraditado quedó a disposición de cortes federales en Arizona, donde enfrentará el proceso legal correspondiente bajo el principio de presunción de inocencia.
El Departamento de Justicia informó que, de ser encontrado culpable, podría enfrentar las penas máximas previstas por la ley, por diferentes delitos.
- Foto oficial difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro de EE. UU