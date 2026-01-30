Frente frío 32 provocará descenso extremo de temperaturas en la región fronteriza

De nueva cuenta, el norte y noroeste del país se verán afectados por el ingreso del frente frío número 32, en combinación con una masa de aire polar, lo que provocará un descenso significativo de las temperaturas, principalmente en la franja fronteriza con Estados Unidos.
Este fenómeno, que interactuará con una vaguada en altura y con corrientes de chorro polar, comenzará a manifestarse durante la noche de este viernes 30 de enero, generando nublados, vientos de moderados a fuertes y temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados en la zona fronteriza, así como registros de –5 a –10 grados en las zonas altas de Sonora y Chihuahua.
Aunque en Nogales, Sonora, se mantiene un 0 por ciento de probabilidad de lluvia, durante lo que resta de la semana se pronostican temperaturas mínimas de entre 7 y 2 grados centígrados durante la madrugada, por lo que el Ayuntamiento de Nogales, hizo un llamado a la población a reforzar los protocolos de prevención para evitar enfermedades respiratorias y accidentes en el hogar derivados del uso inadecuado de calentadores.
Ante estas condiciones climatológicas, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos a la salud y accidentes domésticos asociados al uso de calefactores ambientales.
La dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar realizar actividad física al aire libre, proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, así como mantener una adecuada hidratación y consumir alimentos ricos en vitamina C, como parte de las medidas preventivas recomendadas por el sector salud.
Asimismo, se recomendó acudir al médico ante cualquier síntoma, evitar la automedicación, reducir la exposición prolongada al aire frío y abrigarse adecuadamente con ropa térmica o gruesa.
Para prevenir accidentes en los hogares, la Unidad Municipal de Protección Civil reiteró el llamado a no utilizar anafres ni braseros dentro de las viviendas, mantener ventilación adecuada y dar mantenimiento oportuno a los calentadores ambientales.
Finalmente, se pidió a la población solicitar el apoyo de personal especializado para la revisión y mantenimiento de equipos de calefacción, tanto eléctricos como de combustión, con el fin de garantizar su uso seguro durante la temporada invernal.