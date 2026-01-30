Impulsan en Nogales programa ciudadano para la prevención y detección del VIH

El activista de Derechos Humanos e Inclusión, Ovier Serrano, promueve en la frontera un programa integral enfocado en la prevención y detección oportuna del VIH-Sida, así como de otras infecciones de transmisión sexual.
Esta iniciativa de la sociedad civil organizada busca cerrar la brecha de información y acercar herramientas de salud a la población nogalense que, por estigma o falta de acceso, no acude a las instituciones tradicionales.
A través de este proyecto, Serrano ofrece de manera gratuita de cuarta generación para VIH, además de reactivos para detectar sífilis y gonorrea, garantizando absoluta confidencialidad y discreción. Serrano enfatiza que la educación sexual es el pilar fundamental para prevenir contagios, por lo que el programa incluye asesoría sobre métodos preventivos avanzados como el PrEP y el PEP.
Desde el año pasado presentamos este programa de prevención y detección de VIH-Sida en la ciudad y de enfermedades de transmisión sexual. En estos momentos el objetivo principal es generar educación sexual, obviamente compartir el conocimiento a manera de prevención y obviamente contamos con las pruebas para hacer la detección oportuna en este caso del virus que es el VIH-Sida, indicó Serrano.
La iniciativa opera de forma externa a las clínicas locales para ofrecer mayor comodidad a los usuarios, quienes pueden solicitar sus pruebas vía redes sociales o teléfono, para acordar un punto medio o realizarlas en la privacidad de su hogar, por lo que destacó que la detección temprana es vital para evitar que el virus evolucione a la etapa de enfermedad, permitiendo a las personas acceder a tratamientos modernos que salvan vidas.
Invitamos a la ciudadanía a manera de discreción y toda confidencialidad que se firma un acuerdo para hacer las pruebas. Pues que se acerquen con toda confianza, le pierdan el miedo. Yo les puedo aplicar la prueba o bien les explico cómo se la pueden aplicar. Y parte justamente de transitar este proyecto alterno a las instituciones de salud de nuestro país es que nosotros, en mi trabajo, en lo personal, es irlo acercando al ciudadano de tal manera que cada seis meses me pueda pedir las pruebas, comentó.