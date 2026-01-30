Impulsan en Nogales programa ciudadano para la prevención y detección del VIH

El activista de derechos humanos Ovier Serrano promueve en la frontera un proyecto integral que ofrece pruebas gratuitas y confidenciales de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de educación sexual y acompañamiento emocional, con el objetivo de reducir el estigma y fomentar la detección oportuna

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/01/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 05:12 PM.