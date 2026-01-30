Investigan autoridades ministeriales dos muertes registradas en distintos puntos de Nogales

Autoridades ministeriales de la localidad investigan la muerte de dos personas que fueron localizados sin vida en dos hechos distintos registrados en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 09:05 horas que agentes preventivos se trasladaron a la calle Vicente Carranza de la colonia Altamira, donde reportaban a una persona sin vida.
En el lugar el reportante quien dijo ser hermano de quien en vida llevara el nombre de Salvador de 56 años de edad, hizo mención que durante la mañana se levantó e ingresó al cuarto de su y lo encontró tendido en el suelo a un costado de la cama sin signos vitales.
Detalló que marcó al 911 para dar aviso, arribando hasta el lugar paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron su deceso, sin localizar rastros de violencia, ignorando los motivos de la muerte.
En otro caso alrededor de las 17:03 horas elementos preventivos acudieron a un domicilio de la calle Eulalio Gutiérrez de la colonia Los Encinos donde reportaban a una persona conocida como “El Chori”, inconsciente tendido en su cama sin responder a los estímulos.
En el lugar intentaron hacerlo reaccionar sin éxito, por lo que marcaron al 911 para pedir ayuda de los paramédicos de Cruz Roja quienes al arribar al lugar confirmaron el deceso de la persona, de entre 50 y 60 años quien no pudo ser identificado, de forma oficial.
En ambos casos personal de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora, se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.