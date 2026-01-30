Investigan autoridades ministeriales dos muertes registradas en distintos puntos de Nogales

Dos hombres fueron localizados sin vida en hechos separados ocurridos en las colonias Altamira y Los Encinos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/01/2026 06:03 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 06:05 PM.