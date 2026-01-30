Preparatoria Municipal de Nogales celebra 16 años con agenda deportiva, cívica y cultural

Al conmemorar 16 años de servicio a la comunidad estudiantil y familias nogalenses, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” anunció una serie de eventos deportivos, cívicos y culturales que se desarrollarán durante el mes de febrero, al reafirmar su compromiso con la formación integral de jóvenes nogalenses.
La Maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora de la institución, destacó que este aniversario es el resultado de un trabajo continuo y en equipo, donde docentes y personal administrativo suman esfuerzos para dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para su ingreso a la universidad y su futura inserción en el mundo laboral o de emprendimiento.
El que llega a la Preparatoria Municipal se enamora de lo que representa, afirmó Gutiérrez Gómez, al subrayar el impacto positivo que la escuela tiene tanto en su personal como en el alumnado.
Se sumaron también el director del Instituto del Deporte Marco Alonso Martínez Rodríguez, así como el coordinador del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior Gerardo Soto, director también de la Universidad Binacional, entre otros invitados especiales.
Como parte del calendario de actividades de aniversario, las festividades, que arrancaron con la inauguración oficial, continuarán con una agenda abierta a la comunidad, expuso la directora Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez.
Para el 16 de febrero se contempla la Copa Lobos, que iniciará el torneo deportivo inter-escolar, donde la directora agradeció la gran respuesta de las preparatorias públicas y privadas de la localidad que ya se han registrado, y mantienen abiertas las inscripciones para las diversas disciplinas.
El 22 de febrero será la Carrera Lobos, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte se realizará una gran carrera pedestre y la convocatoria está abierta tanto para la categoría estudiantil como para la ciudadanía en general que desee sumarse al festejo deportivo.
Agregó que para el 24 de febrero se prevé la clausura cívica, al aprovechar la conmemoración del Día de la Bandera, los festejos culminarán con una solemne demostración de Escoltas y Bandas de Guerra de nivel medio superior en las instalaciones del plantel.
Adicionalmente, indicó que la institución continúa en fortalecimiento de su oferta interna con talleres artísticos, de robótica y de radio, consolidándose como un semillero de talento y desarrollo para la juventud de Nogales.