UTN se suma a “Escuelas por la Tierra” para impulsar proyectos de sustentabilidad ambiental

...

La Universidad Tecnológica de Nogales participará en la convocatoria 2025-2026 impulsada por la SEP y Fundación EDUCA México, con el diseño de un Plan de Gestión Ambiental Escolar que involucra a estudiantes, docentes y directivos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/01/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 30/01/2026 04:57 PM.