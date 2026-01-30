UTN se suma a “Escuelas por la Tierra” para impulsar proyectos de sustentabilidad ambiental

Con el objetivo de fortalecer la conciencia ecológica y desarrollar soluciones sostenibles desde el ámbito académico, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) se suma a la convocatoria “Escuelas por la Tierra”, iniciativa impulsada en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Fundación EDUCA México A.C.
Esta adhesión refrenda el compromiso institucional de la UTN con la promoción de acciones que contribuyan activamente al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de la cultura de sustentabilidad dentro de las comunidades educativas.
El programa “Escuelas por la Tierra”, en su edición 2025-2026, reconoce las prácticas destacadas de Gestión Ambiental Escolar. Al participar, la UTN competirá en la categoría de Educación Superior, al diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental Escolar que involucre a estudiantes, docentes y directivos.
Las instituciones participantes no solo recibirán acompañamiento y capacitación técnica por parte de Fundación EDUCA, sino que también podrán aspirar a reconocimientos estatales y nacionales. Los premios nacionales para los proyectos ganadores consisten en incentivos en especie para dar continuidad a las mejoras ambientales del plantel contemplan 50 mil pesos al primer lugar, 30 mil pesos al segundo lugar y 20 mil pesos al tercer lugar.
En este marco, la Universidad Tecnológica de Nogales, que dirige el rector Miguel Ángel Salazar Candia, extendió atenta invitación a toda su comunidad universitaria, estudiantes, personal docente y administrativo, a participar activamente en la conformación del comité y las brigadas ambientales, así como a sumarse a los esfuerzos de difusión.
El proceso requiere un trabajo colaborativo que iniciará con un autodiagnóstico y culminará con la implementación de mejoras tangibles en el campus, toda vez que, el cierre oficial de la convocatoria para el registro es el próximo 20 de febrero de 2026 y posteriormente, se dará paso al diseño del plan y envío de evidencias, con una publicación de resultados programada para junio de 2026.
Para más detalles sobre la participación de la UTN y cómo integrarse a los equipos de trabajo, se invita a la comunidad a estar pendiente de los canales oficiales de comunicación de la universidad.