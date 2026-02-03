Abren convocatoria de becas estatales para estudiantes de nivel superior en Sonora

Con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y respaldar la economía de estudiantes de nivel superior, el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora abrió la convocatoria para el primer semestre de 2026, proceso que se mantiene activo desde el 30 de enero y hasta el próximo 13 de febrero.
Víctor Manuel Rodríguez Hernández, coordinador del Instituto en Nogales, informó que el proceso de registro avanza con fluidez a través del portal Sonora Digital, al destacar la implementación de la “Llave MX” como herramienta de acceso seguro para las y los solicitantes.
El funcionario subrayó que esta convocatoria cuenta con un respaldo sin precedentes gracias a la gestión del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el apoyo legislativo del Congreso de Sonora, quienes autorizaron un presupuesto histórico para este rubro.
En este presupuesto para el año 2026 fueron más de mil millones de pesos los que se están asignando para el área de las becas. Creemos que, con esta asignación, será mayor la cantidad de becarios beneficiados, puntualizó Rodríguez Hernández.
A diferencia de años anteriores, la plataforma digital ha operado sin contratiempos ni saturación, aseguró, donde las y los aspirantes deben generar su “Llave MX” para ingresar al apartado de becas en el portal oficial y completar su solicitud antes de la fecha límite.
Respecto a los apoyos pendientes del segundo semestre de 2025, el coordinador informó que solo restan 39 estudiantes por cobrar su beneficio, a quienes se les contactará en los próximos días para concluir la entrega al 100% esta misma semana.